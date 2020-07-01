Путин, Эрдоган и Роухани 1 июля по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в среду проведут в режиме видеоконференции саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, мероприятие запланировано примерно на 15:00 (GMT+4), для прессы будут открыты выступления трех президентов.

Предыдущая - пятая по счету - трехсторонняя встреча президентов стран - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года. Следующую встречу в астанинском формате планировалось провести в марте 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось отменить.

22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции. Стороны подтвердили проведение следующего очного раунда переговоров в астанинском формате на иранской территории. В этот же день президент Ирана Роухани поддержал предложенную Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею о проведении саммита по видеосвязи. Саммит в Тегеране стороны планируют провести в очном формате, как только появится возможность для этого.