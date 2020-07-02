В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 661 165. Три дня суточный рост не превышает 1%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Севастополе (0,4%), Московской области (0,5%), Дагестане (0,5%), Ингушетия (0,6%).

Новые 662 случая выявлены в Москве, 317 - в Московской области, 266 - в Ханты-Мансийском АО, 258 - в Санкт-Петербурге, 243 - в Иркутской области.

Всего в России в настоящее время продолжают лечение 222 504 человека.