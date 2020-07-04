В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Еще 25 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 929 человек, у которых был подтвержден коронавирус.