В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
Еще 25 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 3 929 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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