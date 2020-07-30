И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ

Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 млн рублей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, передает Trend.

"Следователи в Дагестане задержали и. о. главы Дербентского района, подозреваемого в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. После завершения обысков и опросов и. о. главы Дербентского района был задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, всего в рамках уголовного дела "задержаны порядка шести человек". "Следственные действия еще продолжаются, возможно, число задержанных возрастет", - добавил источник.