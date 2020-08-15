Трамп потребовал от ByteDance отказаться от участия в активах США, связанных с TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу исполнительный указ, в котором потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с приложением TikTok. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Существуют убедительные доказательства полагать, что ByteDance, приобретая активы Musical.ly, может предпринять действия, угрожающие подорвать национальную безопасность США. В результате покупки ByteDance объединит Musical.ly TikTok и создает единое приложение для социальных сетей, - отмечается в указе. - В рамках выполнения указа не позднее 90 дней после его даты, если дата не продлена на период не более 30 дней, [Комитет по иностранным инвестициям США] может обязать ByteDance, ее дочерние компании, связанных с ними лиц и китайских акционеров, избавиться от всех активов и прав [в США]".