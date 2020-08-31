В России выявили за сутки 4 993 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 993, общее количество инфицированных достигло 995 319. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост 16 дней не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 405, всего уже выздоровели 809 387 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 83 против 68 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 176 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся в России.