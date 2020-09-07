Товарооборот России и Китая за январь - август сократился до $68,62 млрд

Товарооборот России и Китая с января по август включительно уменьшился в годовом исчислении на 3,2%, составив 68,62 млрд долларов. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за полгода упал на 0,8% и составил около 31,09 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 5,2%, до 37,53 млрд долларов.

Положительное сальдо России за восемь месяцев составило 6,44 млрд долларов, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд долларов, в 2018 году - на 27,1%, превысив 107 млрд долларов, а в 2019 году - на 3,4%, до 110,75 млрд долларов.