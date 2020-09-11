В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на девять. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 956 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Лента новостей
Утверждены временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в школах Азербайджана в период особого карантинного режима
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО)
Выбор специальностей по приему в колледжи осуществляется после оглашения результатов приема в вузы - ГЭЦ Азербайджана
ГЭЦ Азербайджана: Члены семей шехидов, а также дети потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, освобождаются от оплаты за обучение
Отменен экзамен по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт - ГЭЦ Азербайджана
Минэкономики Азербайджана обнародовало механизм предоставления кредитов посредством электронной платформы
Представители посольства встретились с задержанными в связи с инцидентом на границе Азербайджана и России
В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности