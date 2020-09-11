В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на девять. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 956 человек, у которых был подтвержден коронавирус.