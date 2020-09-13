В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 5449 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 сентября, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (650), Санкт-Петербурге (206), а также в Московской (166), Ростовской (162) и Нижегородской (159) областях. Всего в стране выявлено 1 062 811 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 578 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, 14 сентября. Он пояснил, что на этом этапе проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом. Мурашко отметил, что в числе первых субъектов вакцину получит Ленинградская область.