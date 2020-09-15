Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник на Камчатке. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 11:41 по китайскому времени (07:41 GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр колебаний почвы находится в центральной части полуострова, в 230 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага в сводке не приводится.

Со своей стороны на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 14 км к западу от поселок Эссо. Очаг залегал на глубине 353 км под морским дном. Угроза цунами не объявлялась.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петропавловска-Камчатского ТАСС уточнили, что жители краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов. В домах раскачивались люстры и звенела посуда. Жертв в результате землетрясения нет.