Годовая инфляция в России на 14 сентября составила 3,7%
Годовая инфляция в России по состоянию на 14 сентября 2020 года составила около 3,7%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
"В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (после 3,4% в июле), и, по оценке на 14 сентября, она составила 3,7%. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении", - отмечает регулятор.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в базовом прогнозе составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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