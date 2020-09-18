Годовая инфляция в России на 14 сентября составила 3,7%

Годовая инфляция в России по состоянию на 14 сентября 2020 года составила около 3,7%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (после 3,4% в июле), и, по оценке на 14 сентября, она составила 3,7%. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении", - отмечает регулятор.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в базовом прогнозе составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.