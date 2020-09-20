В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 058 человек с коронавирусом.