В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 5 058 человек с коронавирусом.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы в то время были независимой страной, то Азербайджан мог стать богатейшей страной мира
Президент Ильхам Алиев: Сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так будет еще долгие годы
В прифронтовой зоне Азербайджана создаются малые хозяйства для семей, привлеченных к программе самозанятости (ФОТО)
Использующие Тофига Ягублу в своих политических целях до конца пытались манипулировать ситуацией вокруг него - депутат
На газоконденсатном месторождении «Шуртан» началась промышленная добыча природного газа и газового конденсата
Режиссер Baku Media Center Фуад Гулиев стал победителем Международного фестиваля туристического кино
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская армия полностью готова к пресечению любых провокаций противника и решительным ответным действиям - министр обороны
СГБ Азербайджана прокомментировала информацию о списке граждан, распространившуюся на ряде сайтов и в соцсетях
Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу стало крахом сил, пытавшихся политизировать события вокруг него - эксперт