В Москве задержано и отменено более 30 рейсов

В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 00.35, во Внуково отменили пять рейсов и три — задержали.

Кроме того, в Домодедово задержано восемь вылетов и отменено 14 рейсов. В Шереметьево задержано три рейса.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.