В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Россия 21 сентября 2020 00:28 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 069 человек, у которых было подтверждено инфицирование коронавирусом.

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