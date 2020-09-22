В России под наблюдением из-за коронавируса остается 221 тыс. человек

Более 221,1 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 221 141 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 43,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 237 тыс. исследований.