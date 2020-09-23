В России освободили от налогов новые малые и средние предприятия

Госдума РФ приняла в третьем чтении нормы, которые позволяют в 2020 году освободить вновь созданные организации малого и среднего предпринимательства (МСП) от налогов в связи с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта об уточнении операций, не являющихся объектом налогообложения НДС при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными несостоятельными (банкротами).

В документе указывается, что предусмотренное законом освобождение от исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в связи с пандемией предоставляется осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики организациям, включенным в единый реестр субъектов МСП не только на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и в связи с их созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года (положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года).