В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 15. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 115 человек с коронавирусом. На 23 сентября в Москве зафиксировано около 279,4 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 240,4 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 31,6 млн человек, более 970 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 122 241 случай заражения, выздоровели 923 699 человек, умерли 19 799. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.