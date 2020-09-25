Российские авиакомпании в августе сократили перевозки на 33%

Российские авиакомпании в августе 2020 года сократили перевозки пассажиров по сравнению с августом прошлого года на 33,2%, до 9,3 млн пассажиров. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на сайте Росавиации.

Внутренние авиаперевозки в августе выросли на 5,7% в годовом выражении, до 8,6 млн пассажиров. На международных маршрутах было перевезено почти 754 тыс. пассажиров - это лишь 11,9% от показателя июля прошлого года.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в августе стала S7, которая перевезла 1,6 млн пассажиров (+6,1%). На втором месте оказался "Аэрофлот" - 1,5 млн человек (-60,4%), на третьем "Победа" - 1,2 млн человек (+17%).

При этом за январь - август этого года российские авиакомпании перевезли 43,7 млн пассажиров, что на 47,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.