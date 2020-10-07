Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 01.07, во Внуково отменено четыре вылета и задержано еще столько же.

При этом в Домодедово отменено 14 рейсов.

Также в Шереметьево два вылета отменили, а один — задержали.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.