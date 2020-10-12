В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом составило за сутки в России 13 592, общее число заразившихся достигло 1 312 310. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших снизился с 1,1% до 1%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,3%), Республике Чувашия (0,4%). Новые 4 395 случаев выявлены в Москве, 538 - в Санкт-Петербурге, 440 - в Московской области, 274 - в Ростовской области, 271 - в Нижегородской области. Всего в настоящее время в России болеют 265 353 человека.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России за сутки 3 793. Всего вылечились от инфекции 1 024 235 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших сократилось до 78% от общего числа заразившихся. Днем ранее этот показатель составлял почти 79%. За сутки выписаны по выздоровлению 1 131 пациент в Москве, 269 в Санкт-Петербурге, 201 в Московской области, 141 в Свердловской области и 117 в Алтайском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 125 против 149 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 722 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,73%, следует из данных штаба. За сутки скончались 34 пациента в Москве, девять в Ростовской области, по шесть в Кемеровской и Омской областях, пять в Московской области.