В России впервые выявили более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, в относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 369 313.

Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 5 049, это максимум с 12 мая. Днем ранее в Москве подтвердили 3 942 случая. В относительном выражении суточный прирост числа инфицированных достиг 1,45%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Республике Чувашия (0,4%), Республике Татарстан (0,5%). Новые 448 случаев выявлены в Московской области, по 285 в Ростовской и Нижегородской областях, 226 в Воронежской области и 219 в Свердловской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 289 008 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 485, это максимум с 31 июля. В общей сложности уже вылечились 1 056 582 инфицированных, что составляет 77,2% всех заразившихся (против 77,4% днем ранее). За сутки выписаны по выздоровлению 276 пациентов в Нижегородской области, 224 в Свердловской области, 207 в Кемеровской области, 200 в Воронежской области, 183 в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 232 против 286 днем ранее. В стране зарегистрировали более 200 смертей за один день в девятый раз с начала эпидемии и в шестой раз с начала месяца. Всего, по данным штаба, умерли 23 723 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.