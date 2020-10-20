В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 49. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 058 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 367 629 случаев заражения, из них 5 376 за последние сутки. Выздоровели 275 648 человек.