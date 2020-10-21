Дмитрий Песков заявил, что разговоров о новом локдауне в России не ведется

Власти не планируют вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом, так как перенастроенная весной система здравоохранения способна выдержать натиск пандемии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никаких разговоров об этом не ведется", - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли новый локдаун, учитывая ухудшающуюся статистику заболеваемости от коронавирусной инфекции.

Он сделал особый акцент на том, что сейчас, несмотря на негативную динамику, ситуация в корне отличается от той, что была весной текущего года. По мнению представителя Кремля, система российского здравоохранения была качественно перестроена весной под нужды пандемии и сейчас способна выдерживать ее нарастающий натиск. "Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система [здравоохранения] уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается эпидемией", - сказал он.

Песков уточнил, что весной еще не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развернуто их производство, был дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, только производилось комплектование кислородными линиями лечебных учреждений. "То есть налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности", - пояснил он.

Песков с сожалением констатировал, что "эпидемия дальше живет и развивается". По его мнению, это требует большого внимания и усилий. При этом, отвечая на вопрос о том, что может сдержать распространение вируса, если не вводить новый локдаун, пресс-секретарь главы государства отметил, что "это зависит от предосторожностей, от мер гигиены, от определенных решений региональных властей". "Вы видите, что в разных регионах власти принимают разные решения, именно действуя на основе тех особых "ковидных" полномочий, которые они получили еще весной. Поэтому эта система работает и позволяет <…> все-таки более гибко подходить к этой опасности", - добавил он. Песков подчеркнул, что выдерживает и система здравоохранения, "несмотря на определенные точки такого натяжения".