В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 68. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 380 человек с коронавирусом. На 24 октября в Москве зафиксировано порядка 391,4 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 287,9 тыс. пациентов.