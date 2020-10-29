Российские авиакомпании снизили в сентябре перевозки на 31,7%

Российские авиакомпании по итогам сентября 2020 года перевезли 8,76 млн пассажиров, что на 31,7% ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Это следует из данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом внутренние перевозки увеличились на 6,8%, до 7,46 млн пассажиров, международные - сократились на 77,7%, до 1,3 млн.

Лидером перевозок осталась авиакомпания S7, которая увеличила пассажиропоток на 4,8%, до 1,45 млн пассажиров. "Победа" нарастила перевозки на 17,8%, до 1,13 млн пассажиров.

Остальные крупные авиакомпании продолжили сокращение. Так, "Аэрофлот" снизил перевозки на 59,5%, до 1,3 млн пассажиров, "Уральские авиалинии" - на 10,5%, до 888 тыс., а "Россия" - на 32,5%, до 882 тыс.