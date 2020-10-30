В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 69. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 713 человек с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 413 928 случаев заражения, из них 4 906 за последние сутки. Выздоровел 303 831 человек.