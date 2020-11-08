В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 289 человек с коронавирусом. На 7 ноября в Москве зафиксировано более 462,5 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 118,6 тыс. пациентов.