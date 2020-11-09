Песков заявил, что отставки в кабинете министров РФ связаны с ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставки в правительстве РФ ротационным процессом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник на вопрос журналистов, связаны ли отставки министров с неисполнением поручений главы государства, представитель Кремля ответил отрицательно. "Это ротация, это ротационный процесс", - сказал Песков.

Правительство РФ определит новый круг полномочий Александра Новака, в том числе будет ли он и дальше курировать переговорный процесс в рамках ОПЕК +, после утверждения его в должности вице-премьера, сообщил Песков.

"Этот вопрос в правительство нужно адресовать", - сказал он, отвечая на вопрос останется ли Новак куратором переговоров в рамках ОПЕК+.

Песков призвал не торопить события. "Подождите, произойдет назначение, произойдет утверждение Думой, потом об этом можно будет говорить", - сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес в Думу кандидатуры министра энергетики Новака на пост вице-премьера. В качестве преемника Новака премьер предложил кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.