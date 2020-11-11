Министры обороны РФ и Турции обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - сказали в российском военном ведомстве.