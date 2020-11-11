Российско-турецкий мониторинговый центр позволит надежно контролировать прекращение огня в Карабахе - Шойгу

Совместный с Турцией мониторинговый центр позволит обеспечить надежный контроль режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах по видеосвязи с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", - заявил Шойгу.