В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 8 828 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Лента новостей
Футболисты "Карабаха" совершили намаз в Агдамской мечети, прозвучал мугам "Карабах шикестеси" (ВИДЕО, ФОТО)
Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу со стороны Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Отец солдатов Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО)
Результаты выступления юниорской сборной Азербайджана по художественной гимнастике на чемпионате Европы в Киеве
В Азербайджане состоялась премьера фильма Михаила Гусмана «Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла»
Ракета, выпущенная армянскими ВС по Тертеру из РСЗО «Смерч», передана местному музею - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Выступления Верховного главнокомандующего поднимали моральный дух наших солдат - полковник-лейтенант Фирдовси Умудов (ВИДЕО)
Резолюция, принятая Сенатом Франции, является нарушением международного права - почетный член французского парламента
Азербайджан и Россия укрепляют двустороннее сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровой экономики