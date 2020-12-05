В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 9 277 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 632 057 случаев заражения, из них 6 868 за последние сутки. Выздоровели 478 724 человека.
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