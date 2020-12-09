Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Два пепловых выброса зарегистрировали в среду утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 3,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Пепловый шлейф распространился на 3 км к югу от вулкана.
Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.
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