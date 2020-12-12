В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 137. Общее количество инфицированных достигло 2 625 848. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1,1%.

Среднесуточный показатель заболеваемости за последние семь дней составил 18,9 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Неделю назад он был равен 18,4.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Ямало-Ненецком АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях, Еврейской АО (0,7%).

В частности, за сутки было выявлено 3 776 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 393 - в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 428 - в Карелии, 405 - в Архангельской области.

В Москве за сутки зафиксировали 6 622 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 685 785 инфицированных. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 215 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

В настоящее время в России продолжают лечение 493 437 человек.