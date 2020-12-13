В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Чечне в воскресенье, это уже пятое сейсмособытие в республике за сутки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, сведения о последствиях не поступали, передает Trend.

"В 16:05 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведения о каких-либо последствиях не поступали", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили позже в республиканском МЧС, еще одно землетрясение зафиксировано в 16:36 мск, магнитуда составила 2.9. "Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения", - сказал представитель ведомства.

Первое за сутки сейсмособытие магнитудой 5,6 было зафиксировано около 00:30 мск в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Очередное землетрясение произошло около 12:15 мск, магнитуда составила 3,7, эпицентр находился в 45 км юго-восточнее Грозного, в 22 км южнее Урус-Мартана. Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 14:40, следующее - в 15:08, магнитуда составила 3,1.