Лавров: Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства вакцины "Спутник V"

Россия и ОАЭ сотрудничают в борьбе с распространением коронавируса, в том числе посредством применения российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметил он. - В ОАЭ сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V", обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины".