Лавров призвал объединить усилия посредников для возобновления диалога Израиля и Палестины

Россия и ОАЭ едины во мнении о необходимости объединения усилий "квартетов" международных и арабских посредников для возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы говорили о том, что не так давно был сформирован еще один "квартет" - уже в составе арабских государств: Египет, Саудовская Аравия, Иордания и ОАЭ. И я считаю, и господин министр это мнение разделяет, что можно и нужно постараться объединить усилия международного "квартета" (Россия, США, ООН, ЕС) и арабского "квартета", для того чтобы согласовать условия возобновления прямых палестино-израильских переговоров", - сказал министр.

Лавров также напомнил о позиции России, согласно которой к работе международного "квартета" по ближневосточному урегулированию необходимо подключить Лигу арабских государств.