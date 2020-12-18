В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 10 243 человека, заразившиеся коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 715 241 случай заражения, из них 6 711 за последние сутки. Выздоровели 551 207 человек.