Новак: Рынок нефти в 2021 году может вернуться к докризисному уровню

Появление на мировом рынке вакцин от коронавируса помогает восстановлению спроса на нефть, возвращение рынка к докризисным параметрам может произойти в течение 2021 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До конца 2020 года мы наблюдали уже и восстановление спроса, но, тем не менее, мы не вышли на параметры, которые были до кризиса. Надеемся, что в 2021 году мы все-таки в течение года достигнем тех показателей, которые были до распространения пандемии", - сказал он.

По словам вице-премьера, мировой спрос на нефть в 2021 году, по оптимистичным прогнозам, может вырасти на 5-6 млн б/с.

"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5-6 млн баррелей [в сутки] дополнительного роста спроса. Это такой оптимистичный вариант", - сказал он.

В следующем году рынок нефти, но оценкам вице-премьера, может вернуться к докризисному уровню. Этому будет способствовать появление на мировом рынке вакцин от коронавируса, указал Новак.

"До конца 2020 года мы наблюдали уже и восстановление спроса, но тем не менее мы не вышли на параметры, которые были до кризиса. Надеемся, что в 2021 году мы все-таки в течение года достигнем тех показателей, которые были до распространения пандемии", - сказал он.

"Очень позитивным фактором является появление вакцин, действительно, рынок очень позитивно реагирует на появление вакцин в мире. Как известно Россия была первой страной, которая зарегистрировала две вакцины, затем появились вакцины в других странах и восстановление рынка [нефти], и спроса мы видим идет быстрее", - добавил Новак.