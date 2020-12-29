В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 11 064 человека с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 28 декабря в городе выявлено 792 457 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 609 770 человек.
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Лента новостей
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира
Победоносные азербайджанские солдаты показывают творческое мастерство – песня Муслима Магомаева, пианино, гитара и даже бочка (ВИДЕО)
Некоторым мусульманским странам следует пересмотреть отношения с разжигающей исламофобию Арменией - политолог
Армения на уровне президента признала, что в кризисе находится не только государство, но и армянский народ - азербайджанский депутат
Почему количество заражений в Китае находится на уровне 20-30 человек? - эффективность вакцины Sinovac
Охрана культурного наследия является общечеловеческим обязательством, которое не может быть использовано ЮНЕСКО в политических целях - Хикмет Гаджиев
Подорвались на мине, лежал обгоревший, а на меня шли армяне...Герой Карабахской войны Мухаммед Керимли спас от смерти 400 воинов! (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане в программе "Время урока" представлены учебные материалы по соответствующим предметам
Между ГУАМ и Управлением по борьбе с наркотиками ООН будет подписан меморандум о взаимопонимании - МИД Азербайджана
Пел на самых высоких нотах, чтобы эхо моего голоса донеслось до города Шуша - солдат, исполнивший "Джан Карабах!" на операционном столе (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на реконструированном 7,5-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо обеспечить безопасность границ Азербайджана в рамках мер международного права - МИД Турции