Более 800 тыс. жителей РФ вакцинировались от коронавируса
Более 800 тыс. жителей России уже привились против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации. Об этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С учетом всех данных провакцинированы более 800 тыс. человек", - сказал он. Мурашко подчеркнул, что активно идет вакцинация среди граждан старше 60 лет.
Глава Минздрава сообщил, что более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции поступило в регионы России в рамках масштабной вакцинации населения. "Сегодня в гражданский оборот вакцины введено и развезено в регионы в РФ более 1,5 млн [доз]. Вакцинация идет очень активно", - сказал министр.
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