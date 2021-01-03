В России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 150, это минимум новых случаев с 25 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 236 787. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 0,8%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 504 против 447 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 506 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

В Москве за сутки3 851 случай заражения коронавирусом зафиксировали, это минимум с 28 октября. Всего в столице выявили 824 979 инфицированных.

За сутки в столице из-за коронавируса умерли 77 человек.