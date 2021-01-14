Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января

Все готово к переходу РФ к более широкой вакцинации населения с 18 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить Ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - заявила Голикова в на совещании президента РФ с членами правительства.

По ее словам, будут проведены дополнительные консультации с регионами.

"Завтра планируется провести по поручению председателя правительства заседание оперативного штаба, на котором мы с регионами обговорим все детали этого процесса для того, чтобы не было никаких сбоев в этой масштабной работе", - сказала Голикова.

Она отметила, что производителями вакцин предпринимаются "решительные мероприятия, меры для того, чтобы еще нарастить объемы (выпуска вакцин)".

Путин ранее на совещании отметил, что в России необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации против коронавируса.

"На прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал Путин.

Глава государства попросил членов правительства РФ иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру.

"Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает", - отметил Путин.

В этой связи он попросил уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы.

Голикова добавила, что в оборот для использования населением до конца января поступит 2,1 млн доз вакцины от COVID-19.

"До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 млн доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - заявила Голикова в среду на совещании президента с членами правительства.

Вице-премьер пообещала, что будет усилена разъяснительная работа с населением о безопасности и эффективности отечественных вакцин.