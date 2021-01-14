В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 763, до 3 495 816. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это максимум с 2 января, когда стало известно о 26 301 заразившемся. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Костромской области (0,3%), Магаданской области (0,4%). В относительном выражении прирост составляет 0,7%. В частности, за сутки был выявлен 3 041 случай в Санкт-Петербурге, 1 263 - в Московской области, 476 - в Нижегородской области, 393 - в Воронежской области, 392 - в Ростовской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 549 832, следует из сообщений штаба. Это минимум с 1 января.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 570 против 566 днем ранее. Всего от инфекции умерли 63 940 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%, следует из данных штаба. За сутки скончались 83 пациента в Санкт-Петербурге, 29 - в Ростовской области, по 25 - в Московской области и Красноярском крае, 20 - в Свердловской области, по 15 - в Воронежской области и Краснодарском крае. В Москве зафиксировали 68 смертей из-за новой инфекции, что стало минимумом с 9 ноября.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 27 956. Всего уже вылечились 2 882 044 человека. Число выписанных за сутки, согласно данным штаба, три дня превышает количество выявленных случаев. Доля выздоровевших выросла до 82,4%. За сутки выписаны по выздоровлению 3 551 пациент в Санкт-Петербурге, 1 358 - в Московской области, 498 - в Тверской области, 478 - в Ульяновской области, 462 - в Воронежской области.