В России выявили 19 238 заразившихся коронавирусом за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,51%.
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