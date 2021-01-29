В России выявили 19 238 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,51%.