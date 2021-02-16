В России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 13 233, это минимальный показатель с 10 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 099 323. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,32%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 17 627. Всего уже вылечились 3 624 663 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 459 против 394 днем ранее. Всего от инфекции умерли 80 979 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,98%, следует из данных штаба.