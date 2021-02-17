Разработчики "Спутника V" предложили ускорить начало масштабных поставок вакцины в ЕС
Разработчики вакцины "Спутник V" предложили ускорить ее массовые поставки в ЕС, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщается на странице разработчика вакцины в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В сообщении говорится о договоренности, согласно которой масштабные поставки "Спутника V" в Европу могут начаться после одобрения препарата агентством и завершения в июне 2021 года массовой вакцинации жителей России. "Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA", - пишут разработчики.
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