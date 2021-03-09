Лавров и Чавушоглу проведут 10 марта встречу в Дохе

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проведут в среду встречу в Дохе. Об этом сообщили во вторник в российской делегации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча состоится в рамках турне Лаврова по странам Ближнего Востока.

В Катаре Лавров будет принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и проведет переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.