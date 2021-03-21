В России за два месяца 2021 года погибли 4,3 тыс. человек в результате преступлений
Жертвами преступлений за два месяца текущего года стали 4,3 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - февраль текущего года.
"В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 5,6 тыс. человек причинен тяжкий вред", - говорится в материалах.
В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 37,3% погибших, или 1,6 тыс. человек, на города и поселки городского типа - 65,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тыс. человек).
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