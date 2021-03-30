Число российских продавцов на eBay выросло на 39% за год пандемии

Число российских продавцов на международной онлайн-площадке eBay за год - с марта 2020 года по март 2021 года - увеличилось почти на 40% на фоне пандемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Кризис, вызванный пандемией, заставил предпринимателей искать альтернативные пути развития бизнеса - в том числе через выход на зарубежные рынки на маркетплейсах. С момента введения мер социального дистанцирования более 11,5 тыс. предпринимателей начали трансграничные продажи на eBay - число российских экспортеров на платформе возросло на 39%, достигнув более 41 тыс. Ключевыми странами в географии продаж российских продавцов стали США, Великобритания, Германия, Канада и Франция", - отметил генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, слова которого приводятся в сообщении.

В топ категорий, показавших наибольший рост по трансграничным продажам, вошли товары для рыбалки (+6302%), наушники (+1797%), футбольные коллекционные карточки (+763%), ноутбуки Apple (+254%), товары для охоты (+165%) и художественная литература (+146%).

"Лидерами роста среди категорий товаров, популярных у российских покупателей в прошедшем году, стали: автомобильные запчасти и аксессуары (+1812%), товары с автографами от игроков NBA (+1014%), монеты из разных стран мира (+762%), французские декоративные изделия из стекла и кристаллы (+141%) и лампы для аквариумов" (+119%)", - указывают в компании.